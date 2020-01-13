GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ
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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

İstanbul DHAGaziosmanpaşa'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:23
GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK ORTASINDA KADINI SOPAYLA DÖVDÜ

DHA

'da bir kişi, kadını sokak ortasında sopayla dövdü.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'ndeki olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenen kişi, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadına bağıran saldırgana kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Görüntü Dökümü: ------

-olayla ilgili görüntüler


Kaynak: DHA
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