GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ
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GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ

Gaziosmanpaşa'da köpeklere yemek ve su vererek besleyen ailenin, çevredekiler tarafından tehdit edilip evlerinin taşlandığı iddia edildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEYEN AİLE, EVLERİNİN TAŞLANDIĞINI İDDİA ETTİ
20.07.2020 09:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 10:05

Gaziosmanpaşa'da köpeklere yemek ve su vererek besleyen ailenin, çevredekiler tarafından tehdit edilip evlerinin taşlandığı iddia edildi. 

Yenidoğan Mahallesi Çakır Sokak'ta yaklaşık 8 yıldır oturan Özgür ailesinin üyeleri, mahalleye bırakılan köpeklere 1 yıldır yemek vererek besledi. Yemek bulunca sokaktan ayrılmayan köpeklerin havlayarak gürültü yapmalarından iddiaya göre komşuları rahatsız oldu. İlk olarak sözlü tehditlere maruz kalan Özgür ailesinin iddiaya göre evleri de taşlandı. Bunun üzerine Özgür ailesi köpeklere yemek vermeyi kesti.

"BENİ ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORLAR" Köpeklere yemek ve su verdikleri için başlarına gelenleri anlatan Zekiye Özgür, "8 senedir burada oturuyoruz. Bu sokakta 3 tane köpek var, barınaktan gelip bıraktılar. Biz yemek su verdik burada kaldılar. Burada başka köpeklerde var aldırmaya çalışıyoruz. Bu köpeklere sadece ben yemek su vermiyorum, herkes bakıyor. Bizim kapımızda yatıyor diye herkes bize düşman oldu. Çevredekiler beni ölümle tehdit ediyorlar, bıçaklamakla tehdit ediyorlar, evimin kapısını kırdılar, evime zarar veriyorlar, bana zarar veriyorlar bunları köpeklere baktığımız için yapıyorlar. Dün belediye başkanımızı aradım geldiler buradan 2 tane köpeği alıp gittiler ama kulağı küpelileri biz alamıyoruz dediler. " dedi.

"KAPIMIZ TAŞLANIYOR, TEHDİT EDİLİYORUZ" Zekiye Özgür'ün oğlu Ferit Özgür ise, "Kemik verdiğimiz için bütün mahalleli köpeklerin bize ait olduklarını söylüyor. Bu köpekler bizim değil, belediyenin köpekleri ama mahallelinin hedefinde hep biz varız. Kapımız taşlanıyor, tehdit ediliyoruz. Yani benim olmayan bir şey için ben tehdit ediliyorum ve ben panik atak hastası oldum. Ne zaman ne olacak, her an bir şey olabilir, tehlikesi yaşıyorum, can güvenliğim yok. Gündüz insanlar buradan geçerken köpekler havlıyor. havlayınca da insanlar bizi hedef alıyor, bize saldırıyorlar. Köpekler 2 senedir buradalar, belediye başkanı dün yolladı ekipleri, köpekleri almaları için sadece iki tanesini alabildiler. Yasalardan dolayı köpekleri alamıyorlar ama insanlar hala sizin köpeğiniz diyor ve bizim olmadığına inanmıyorlar" dedi.

"HAYVAN SEVER İNSANLARDAN YARDIM İSTİYORUM" 

Ferit Özgür, "Annem polise giderek şikayetçi oldu birkaç kişiden, farklı farklı olaylar yaşadık çünkü. Köpeklerden biz de mahalleli de şikayetçi ama şu an için sadece bizi hedef alıyorlar. Biz köpeklere yemek verdiğimiz için, köpekler burada olduğu için 'sizin köpeğiniz' diyorlar. Yetkili birinin gelip anlatması lazım 'bu köpekler bu insanların değil' diye. Annem ve babam hasta, ben işteyken bir şey olsa ne olacak, hesabını kim verecek. Biz köpeklere yaklaşık bir sene kadar yemek verdik şu an insanların korkusuna hayvanlara yemek veremiyoruz. Çünkü hedef biz olduğumuz için hayvanlara yaklaşık 1 - 2 haftadır yemek vermiyoruz. Hayvan sever insanlardan yardım istiyorum. Çünkü evim taşlanıyor, ailem tehlike altında." diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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