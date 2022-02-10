İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI SALDIRI 1 ÖLÜ, 4 YARALI

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da bir grup silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda gruptan 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerine sohbet eden 5 kişilik grup kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar hızla olay yerinde uzaklaşırken yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İlk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olay yerinde bulunan yaralıları hastaneye kaldırdı. Olayda yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaydederken 4 kişinin tedavileri devam ediyor. Yaralılardan bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.