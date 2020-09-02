Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga; Kahvehane önünde çay içen kişi öldü
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Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga; Kahvehane önünde çay içen kişi öldü

Alper KORKMAZ / GAZİOSMANPAŞA'da iki grup arasında çıkan çatışmada kahvehane önünde çay içen 43 yaşındaki Samet Mertol öldü.

Gaziosmanpaşa'da silahlı kavga; Kahvehane önünde çay içen kişi öldü
02.09.2020 15:12 | Son Güncelleme: 02.09.2020 15:16

Alper KORKMAZ/ GAZİOSMANPAŞA'da iki grup arasında çıkan çatışmada kahvehane önünde çay içen 43 yaşındaki Samet Mertol öldü. 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında husumet nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol (43) vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Samet Mertol'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda olaya karışan Sertan G.(23) ve Tolga A.(24) isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sertan G.'nin 5 adet suç kaydı olduğu ve 2019 yılında Mert Gülba cinayetinden hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Olay anını gören E.T, F.Ö. ve S.G.R.'nin ifadelerinde olayın gerçekleştiği kahvehanenin önünde şüphelilerden Sertan G. ile oturduklarını çay içtikleri esnada bir araçtan kendilerine doğru ateş edildiğini ardından Sertan G.'nin aracın arkasından ateş ederek karşılık verildiği belirtildi. Olay anını gören kişilerin çıkan çatışma sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol' un yaralandığını söyledikleri öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan Sertan G. ve Tolga A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DIŞARIDA OTURAN İNSANLARIN ÜZERİNE RASTGELE SIKILDI"

Olayı gören çevredeki esnaflardan biri, cinayet günü insanların üzerine rastgele ateş açıldığını söyleyerek, "Biz kahvehanenin önünde oturduğumuzda, silahların patlaması oldu. Aşağı yukarı 1 şarjör silah sesi duyduk. Dışarıda oturan insanların üzerine rastgele sıkıldı. O sırada masum Samet öldü. Sevdiğimiz bir ağabeyimizin oğlu. Hiç olayla ilgisi olmayan biri. Suçsuz yere öldü. Çatışanların da kendi aralarında husumet varmış" ifadelerini kullandı.

"BEŞ KARDEŞLERDİ, EN TEMİZLERİ BUYDU" Olayın diğer bir görgü tanığı Ahmet Sevinç ise, "Komşumuz, arkadaşımızın çocuğuydu. Kimseye bir zararını duymadım. Mesela babası da terlik yapardı. Namaz kılardık burada, Allah için kötü bir alışkanlığını görmedim. Hatta başka bir kardeşimiz namaz çıktığını söyledi. Beş kardeşlerdi, en temizleri buydu. Kötülük görmedik, iyi bir çocuktu" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

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