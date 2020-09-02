GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA; KAHVEHANE ÖNÜNDE ÇAY İÇEN KİŞİ ÖLDÜ
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GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA; KAHVEHANE ÖNÜNDE ÇAY İÇEN KİŞİ ÖLDÜ

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan çatışmada kahvehane önünde çay içen 43 yaşındaki Samet Mertol öldü.

02.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 02.09.2020 12:42

Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan çatışmada kahvehane önünde çay içen 43 yaşındaki Samet Mertol öldü. 2 şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'da Merkez Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında husumet nedeniyle silahlı çatışma çıktı. Olay sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol (43) vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanarak çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Samet Mertol'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, yaptığı çalışmaların sonucunda olaya karışan Sertan G.(23) ve Tolga A.(24) isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Sertan G.'nin 5 adet suç kaydı olduğu ve 2019 yılında Mert Gülba cinayetinden hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Olay anını gören E.T, F.Ö. ve S.G.R.'nin ifadelerinde olayın gerçekleştiği kahvehanenin önünde şüphelilerden Sertan G. ile oturduklarını çay içtikleri esnada bir araçtan kendilerine doğru ateş edildiğini ardından Sertan G.'nin aracın arkasından ateş ederek karşılık verildiği belirtildi. Olay anını gören kişilerin çıkan çatışma sırasında kahvehane önünde çay içen Samet Mertol' un yaralandığını söyledikleri öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan Sertan G. ve Tolga A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA; KAHVEHANE ÖNÜNDE ÇAY İÇEN KİŞİ ÖLDÜ

Kaynak: DHA

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