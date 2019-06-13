GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA 2 AĞIR YARALI
Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHAGaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Hüseyin COŞKUN İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa'da sokak ortasından iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 21.30 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1106'ıncı Sokak üzerinde meydana geldi. Birbirlerini tanıyan iki grup arasından kavga çıktı. Kavgada silahlar çekildi. 2 kişi ağrı yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Olaya ilişkin polisin çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Bakan Akar, muhalefet partilerini ziyareti sonrası açıklama yaptı: Mükemmel bir yasa için çalışıyoruz
Bursalı firma yeni mağazasının açılışında ürünleri 10 yıl önceki fiyatlarla satışa sununca izdiham yaşandı
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi