Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç alev alev yandı

29.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:57

Gaziosmanpaşa'da bir araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği araç kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki araç bir anda yanmaya başladı. Kısa sürede alev alev yanan araç çevrede paniğe neden oldu. Aracından inen sürücü, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA