GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda panelvan minibüs ile servis minibüsünü çarpıştı.

GAZİOSMANPAŞA TEM Otoyolu'nda panelvan minibüs ile servis minibüsünü çarpıştı. Kazada panelvan minibüs yan yatarken, sürücüsü yaralandı. TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sercan Yurt'un kullandığı34 LIB 002 plakalı servis minibüsü ile Cüneyt Çalışkan yönetimindeki 34 TC 7466 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan minibüs yan yattı, sürücüsü Cüneyt Çalışkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Çalışkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, sabah saatleri olması nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

DİĞER ARAÇ ÖNÜNE KIRMIŞ, O DA VURMUŞ

Kazanın ardından olay yerine gelen Sercan Yurt'un babası Nusret Yurt, Diğer araç önüne kırmış, o da vurmuş. Kendisinin söylediği bu kadar. Yaralıda hafif sıyrıklar varmış. Oğlumda bir şey yok dedi.

GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS MİNİBÜSÜYLE ÇARPIŞAN PANELVAN MİNİBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
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