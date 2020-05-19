Gaziosmanpaşa'da saat 19.19'da tüm balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi
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Gaziosmanpaşa'da saat 19.19'da tüm balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi

Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle saat 19.19'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Gaziosmanpaşa'da saat 19.19'da tüm balkonlardan İstiklal Marşı sesleri yükseldi
19.05.2020 21:20 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:20

Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle saat 19.19'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101'inci yılı nedeniyle saat 19.19'da vatandaşlar balkonlarından İstiklal Marşı okudu. İstanbul Gaziosmanpaşa'da korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Türk bayrağı dağıtıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun da katılımıyla saat 19.19'da tüm vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. Coşkuyla kutlanan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na vatandaşlar evlerinden bayraklarını sallayarak ve çalınan şarkılara eşlik ederek katıldı. İlçedeki coşkulu kutlama anları ise drone ile görüntülendi.

Gençlik ve Spor Bayramı ile Kadir Gecesi'nin aynı güne denk geldiğini belirten Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bugün ülkemiz açısından çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin temsil eden İstiklal Marşımızı saat 19.19'da tüm halkımızla bayrağımızı ve İstiklal Marşımızı seven tüm komşularımızla birlikte bu akşam seslendiriyoruz. Ayrıca bu akşam kandil gecesi. Kadir Gecesi ile Gençlik Bayramımızı birlikte halkımızla iftar saati öncesi inşallah kutlamış olacağız" dedi.

Kaymakam Numan Hatipoğlu da tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Ülkemize bu büyük coşkuyu yaşattığı için Büyük Önder Atatürk'e ve silah arkadaşlarına saygılarımızı sunmak isteriz. 101'inci yılını kutladığımız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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