Gaziosmanpaşa'da rehin alınan kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da rehin alınan kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da dini nikahlı eşinin rehin aldığı A.G., isimli kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da dini nikahlı eşinin rehin aldığı A.G., isimli  kadın Kades uygulamasıyla hayatta kaldı. Eve gelen özel harekat polisleri İ.G., isimli kocayı kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. O anlar polis kamerasına yansıdı.  Olay, dün sabah saat 07.13 sıralarında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. A.G. isimli kadın, dini nikahlı eşi İ.G. ile kavga etmeye başladı. İ.G. elinde silahla eşi A.G.'yı rehin aldı. Bu sırada A.G.,  telefonundan Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES)  polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. Çağrıyı alan ekipler hemen harekete geçerek adrese ulaştı. Ekipler, evde alıkonulan A.G.'yi  kurtardı.  Şüpheli İ.G. de silahı kendi başına dayadı ve kendini vuracağını söyledi. Müzakere polislerince ikna edilemeyen İ.G. olay yerinde bulunan özel harekat polislerince düzenlenen operasyon sonucu dirseğinden vurularak etkisiz hale getirildi. Yakalanan şüpheli tedavi için hastaneye kaldırılırken, hakkında da adli işlem başlatıldı. Operasyon anı kameralara yansıdı.


Gaziosmanpaşa'da rehin alınan kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı

Gaziosmanpaşa'da rehin alınan kadın KADES uygulamasıyla hayatta kaldı

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