GAZİOSMANPAŞA'DA PAZARDA ADIM ATACAK YER KALMADI SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI Cemil ÖZDEMİR/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti.

Cemil ÖZDEMİR/ KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı. Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Kaynak: DHA