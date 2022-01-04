Gaziosmanpaşa'da, pazar yeri protestosuna polis müdahale etti

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da kapalı pazar yerine geçmemek için eski yerlerinde protesto yapan esnafa güvenlik güçleri müdahale etti.

Pazarcı esnafı yeni yapılan kapalı alana geçmemek için Paşa Çayırı Caddesi'ndeki taşınmasına karar verilen 500 Evler Salı Pazarı'nın kurulduğu yerde toplandı.

"Pazarım kalkmasın diyorsan bir imza da sen ver" yazılı pankart açan esnaf, kendilerine destek vermeye gelen vatandaşlardan da yerlerinin taşınmaması için imza topladı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, pazarcıları dağılmaları ve tezgahlarını toplamaları için uyardı.

Tezgahlarından satış yapmaya devam eden pazarcılar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, olaya müdahale ederek kalabalığı dağıttı.

Pazarın giriş ve çıkışını kapatan polis ekiplerinin olay yerinde bekleyişi sürüyor.

Pazarcı esnafından Celaleddin Aydınız, pazarcıların görüşü alınmadan yerlerinin taşındığını, yeni yapılan yere ulaşımın zor olduğunu söyledi.

Pazarcı Tolga Eryılmaz da 60 yıldır bu alanda tezgah açtıklarını belirterek, "Bize uygun görülen pazar yeri iyi değil. Lavabosu, otoparkı, girişi ve çıkışı yok. Biz ekmeğimiz için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Abdülkerim Güzel - Son Dakika Haberleri

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