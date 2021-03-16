GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMANIN OLDUĞU BİNADAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
16.03.2021 13:00 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:08
Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.
Gaziosmanpaşa'da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.
- İstanbul
Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında binada doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkıldı ve büyük çapta hasar aldı. Sokakta park halindeki araçlar da patlama nedeniyle hasar gördü. Patlama sonrası binanın son durumu havadan görüntülendi.
Görüntü dökümü:----------------Binanın havadan görüntüsü
-Patlama yaşanan dairenin havadan görüntüsü
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı