GAZİOSMANPAŞA'DA PATLAMANIN OLDUĞU BİNADAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Gaziosmanpaşa 'da doğalgaz patlamasında hasar gören binanın son hali havadan görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında binada doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı patlamada dairenin duvarları yıkıldı ve büyük çapta hasar aldı. Sokakta park halindeki araçlar da patlama nedeniyle hasar gördü. Patlama sonrası binanın son durumu havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

----------------Binanın havadan görüntüsü

-Patlama yaşanan dairenin havadan görüntüsü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı