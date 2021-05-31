Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Motosikletlilerin arkasına takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi Gaziosmanpaşa'da bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, yürekleri ağza getirdi.

Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletlilerin arkasına takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anların yaşandığı o yolculuk anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 motosikletlinin arkasına takılan 5 patenci genç trafikte ilerledi. Motosikletlerin arka kısmında bulunan demirlere tutunarak ilerleyen 5 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücülerinin arkasına takılan 5 kişinin yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi.

Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Gaziosmanpaşa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

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