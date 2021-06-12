GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI
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GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon alevler içinde kaldı.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki kamyon alevler içinde kaldı. Kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi, Hamam Caddesi'nde park halinde bulunan kamyonda, henüz bilinmeyen bir nedenden saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Kamyonu saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonu söndürmek için çalışmalara başladı. Kamyonda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

O ANLAR CEP TELEFONU KAEMRASINDA

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri ise kamyonda çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı. Kamyonun alev alev yanması ve yaşanan panik anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI
GAZİOSMANPAŞA'DA PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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