Gaziosmanpaşa'da park halindeki araç alev alev yandı
Güncelleme:
Gaziosmanpaşa'da park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı.

Gaziosmanpaşa'da park halindeki hafif ticari araçta yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaparken, o anlar kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa Yeşilpınar Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, yaklaşık bir aydır sahibinin park halinde bıraktığı ve kapıları açık olan hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek, araçta soğutma çalışması yaptı. Araç hurda yığınına dönerken, yangın sırasında zaman zaman ufak çaplı patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

