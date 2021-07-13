Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı da...

Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza saat 01.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sultangazi istikametinden Karadeniz Mahallesine doğru seyir halinde olan Ferhat Koç idaresindeki 41 H 9758 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan Yusuf Demirbaş idaresindeki 34 DED 233 plakalı motosikletle çarpıştı.

Meydana gelen çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Yusuf Demirbaş ve yanındaki arkadaşı Bekir Becel yola savruldu. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün durumunun ağır yanındaki arkadaşının da yaralı olduğunu tespit etti.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Arkadaşının da farklı bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsüne yapılan alkol testinde 0 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Gaziosmanpaşa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

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