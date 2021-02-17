GAZİOSMANPAŞA'DA OTOMOBİL DOĞALGAZ KUTUSUNA ÇARPTI

GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün buzlu yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Kaza sonucu kutudan sızan gaz nedeniyle olay yerine İGDAŞ ekipleri çağrılırken, polis ekipleri tedbir amaçlı sokağı trafiğe kapattı.

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi 582. Sokakta sabaha saatlerinde iddiaya göre Ersin Aksu yönetimindeki 34 NE 6615 plakalı otomobil, sokaktan aşağıya indiği sırada buzlu yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, kaldırımda bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Ersin Aksu kazayı yara almadan atlatırken, hasar gören kutudan sızan gaz ise etrafa yayıldı. Sürücü Aksu'nun haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve İGDAŞ ekipleri çağrıldı. İGDAŞ ekipleri sızan gazı kesmek için çalışma başlatırken, polis ekipleri de tedbir amacıyla sokağı trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda doğalgaz, ekipler tarafından kesildi. Gazın kesilmesiyle kaza yapan araç, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.

"KAR ÇOK YAĞIYORDU"

Sürücü Ersin Aksu, "Araba çok kaydı. Duramadım. Yapacak bir şeyim yoktu. Ben de istemezdim çarpmayı. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Doğalgaz kutusuna vurdum. Kar çok yağıyordu. Lastikte kayınca ne yapacağımı bilemedim. İtfaiyeye haber verdim. İşe gidiyordum" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------Kazaya karışan otomobil-Hasar gören doğalgaz kutusu-İGDAŞ, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışması-Röportajlar

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- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı