GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI
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İstanbul, DHA, Güncel

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI (ölen kişinin fotoğrafıyla)Özden ATİK / İstanbul, DHA- GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y.

14.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:28

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA: 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI (ölen kişinin fotoğrafıyla)

Özden ATİK/ İstanbul, DHA- GAZİOSMANPAŞA'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.

Olay, 2 Haziran 2019'da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Maktül Sadık Yüksek karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İsmail Y.'ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek'e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan sanık İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. Sanık İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar ise yerde başı kanayan Sadık Yüksek'e yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksek, yoğun bakıma alındı. Yüksek, tüm çabalara rağmen yumruk sonucu kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması yüzünden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınana İsmail Y., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, sanık İsmail Y. hakkında "Netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

"PİŞMANIM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y. savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek "Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm. İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım. Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketleri dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

İLK HAKSIZ HAREKETİ SANIK BAŞLATTIĞI İÇİN TAHRİK HÜKMÜ UYGULANMADI

Olayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın başlatmış olduğunu, Sadık Yüksek'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDU

Dosyada delil olarak konulan MOBESE kamera görüntülerinde, sanık İsmail Y'nin transporter minibüsü ile ters yoldan girdiği, karşıdan karşıya geçen maktül Sadık Yüksek'in ise araca doğru el kol hareketleriyle tepki gösterdiği görülüyor. Maktülün daha sonra yolun ortasında duran aracın yanına ilerlediği, tepkisini sürdürdüğü ve sanığın ise aracın kapısını açarak maktülü yumrukladığı da görüntülerde yer alıyor. Yere yığılan Sadık Yüksek'in bir daha da kalkamadığı, çevredeki vatandaşların yardım için Yüksek'in yanına koştukları görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

GAZİOSMANPAŞA'DA ÖLDÜREN YUMRUK KAMERADA 8 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ALDI

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