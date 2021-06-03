Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor
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Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor

Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ederek, hazır hale getiriyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 6 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi sınavın yapılacağı tüm okulları dezenfekte ederek, hazır hale getiriyor. 26-27 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı okullar da belediye ekipleri tarafından hafta boyunca dezenfekte edilecek.

6 Haziran'da yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde Gaziosmanpaşa Belediyesi, okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerin ve sınav yetkililerinin temas edecekleri sıralar, kapı kolları, masa ve sandalyeler detaylı biçimde ilaçlanarak, tüm sınıflar, koridorlar ve lavabolar steril hale getiriliyor. Koruyucu önlemlerle okulları sınava hazır hale getiren belediye, okul girişlerine de el dezenfektanları yerleştirdi. Öğrenciler ve görevliler sağlık açısından hijyenik el dezenfektanlarını kullanıp binalara giriş yapabilecek.

Öğrencilerin sadece sınava odaklanmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Çocuklarımızın geleceğini şekillendirecek bu önemli sınav öncesi okullarımızı hazır hale getiriyoruz. Çocuklarımızın ve sınav görevlilerimizin sağlığı için belirlenen okullarımızda detaylı dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Ayrıca okullarımızın girişine el dezenfektanları yerleştirdik. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve idarecilerimizin içi rahat olsun. Sınav günü de süreci yakından takip ediyor olacağız. Tüm öğrencilerimize sınavlarda başarılar ve zihin açıklığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor
Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor
Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor
Gaziosmanpaşa'da okullar sınavlar öncesi dezenfekte ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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