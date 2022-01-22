GAZİOSMANPAŞA'DA OKULA BALTAYLA GİREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA'DA OKULA BALTAYLA GİREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. adliyeye sevk edildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskın sonrası ikinci kez gözaltına alınan E.Y. adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa'da öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak E.Y, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Geceyi polis merkezine getirilen E.Y. bugün adliyeye sevkedildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA OKULA BALTAYLA GİREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA OKULA BALTAYLA GİREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA OKULA BALTAYLA GİREN KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Gaziosmanpaşa, Polis, kavga, Güncel, Haber

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