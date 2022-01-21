Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskının şüphelisi yeniden gözaltında

GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskın yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da okula baltalı baskın yaptığı güvenlik kameralarına yansıyan, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli, savcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında, çocuğunun çağırdığı velilerden E.Y.(43) baltayla okulu bastı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan baskın sonrası E.Y. okula gelen polis ekiplerince yakalandı. "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydı olduğu anlaşılan E.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüpheli, savcılık talimatıyla akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Polis merkezine getirilen şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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