Gaziosmanpaşa'da okul önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu Gaziosmanpaşa'da okul önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu Gaziosmanpaşa'da bir okulun önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da okul önüne bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da bir okulun önündeki çöp konteynerinin yanına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Şüpheli çelik çanta polis tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Olay, Gaziosmanpaşa Kazımkarabekir Mahallesi 827. Cadde'de saat 19: 00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinden biri şüpheli çantayı cadde üzerindeki Dede Korkut İlkokulu önünde bulunan çöp konteynerinin yanında gördü. Korku ve panik yaşayan mahalle sakini olayı polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi okul ve çevresini güvenlik çemberi içine alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha ekibinin şüpheli çelik çantayı kontrollü şekilde patlattıktan sonra yapmış olduğu incelemede çelik çantanın boş olduğu öğrenildi. Kaynak: İHA