Gaziosmanpaşa'da miras kavgası yüzünden dehşet saçan şahıs yakalandı
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Gaziosmanpaşa'da miras kavgası yüzünden dehşet saçan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziosmanpaşa'da miras kavgası yüzünden dehşet saçan şahıs yakalandı

Gaziosmanpaşa'da aile içinde çıkan miras kavgasında kardeşi olduğu öğrenilen kişiyi silahla vuran şüpheli olaydan bir gün sonra yakalandı.

Gaziosmanpaşa'da aile içinde çıkan miras kavgasında kardeşi olduğu öğrenilen kişiyi silahla vuran şüpheli olaydan bir gün sonra yakalandı.

Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda şüpheli Turhan Özdemirel, kardeşi ve yeğenlerine miras kavgası yüzünden yanında getirdiği silahla ateş ederek dehşet saçmıştı. Açılan ateş sonucu Ramazan Özdemirel (72) ile oğlu Kerim Özdemirel, torunları Kerem Özdemirel ve Ömer Özdemirel yaralandı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Ramazan Özdemirel'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, Ramazan Özdemirel'in oğlu Kerim Özdemirel'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde 68 yaşındaki Turhan Özdemirel'i 2 Nisan Cuma günü saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa'da saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da miras kavgası yüzünden dehşet saçan şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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