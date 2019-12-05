GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1)

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA