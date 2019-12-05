GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1)
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GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ GAZİOSMANPAŞA'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı.

05.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:58
GAZİOSMANPAŞA'DA MİNİBÜSLE EKMEK TAŞIYAN KAMYONET ÇARPIŞTI; 3 YARALI (1)

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ 'da yolcu minibüsüyle ekmek taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında , Yeni Mahalle'de meydana geldi. İçinde yolcular olan minibüsle ekmek taşıyan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Görüntü Dökümü: -Olay yerinden görüntüler


Kaynak: DHA
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