Gaziosmanpaşa'da manevra yapan çekicinin altında kalan yaşlı kadın yaralandı
Gaziosmanpaşa'da manevra yapan çekicinin altında kalan 75 yaşındaki kadın yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da manevra yapan çekicinin altında kalan 75 yaşındaki kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi 795. Sokak'taki sitede arızalanan bir otomobil çekiciye yüklendi.
Siteden çıkmak için manevra yapan çekici, arkasında bulunan Adalet A'ya çarptı. Çekicinin altında kalan yaşlı kadın yaralandı.
Çevredeki vatandaşlarla itfaiyenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Adalet A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok