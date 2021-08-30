Gaziosmanpaşa'da mahalle sakinlerince hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı
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Gaziosmanpaşa'da mahalle sakinlerince hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı

Gaziosmanpaşa'da mahalle sakinlerince hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi sakinleri, sosyal medya üzerinden örgütlenip imece usulü hazırladıkları 2 bin 500 kişilik aşureyi, vatandaşlara dağıttı.

Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi sakinleri, sosyal medya üzerinden örgütlenip imece usulü hazırladıkları 2 bin 500 kişilik aşureyi, vatandaşlara dağıttı.

24 bin 633 kişilik nüfusa sahip mahallede, sosyal medya üzerinden örgütlenen mahalle sakinleri, Muharrem ayı dolayısıyla aşure pişirmek için bir araya geldi.

Etkinlikte, mahallenin 42 yıllık esnafı Hasan Oruçoğlu gönüllü olarak aşurenin pişirmesini üstlenirken, 7 yaşındaki Berra Aktaş ise kumbarasında topladığı paralar ile etkinliğe katkı sundu.

İmece usulü yardımlaşarak 2 bin 500 kişilik aşure hazırlayan mahalle sakinleri, 55 sokakta kendi araçlarıyla aşureleri vatandaşlara dağıttı.

Çocukları da sevindirmek isteyen mahalleli, 1000'i aşkın çocuğa oyuncak hediye etti. ???????

Sosyal medyada kurulan grubun yöneticilerinden Serkan Araz, aşure dağıtımının mahallede dayanışma ruhunu canlandırdığını belirtti.

Mahalle sakinlerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Araz, "Dayanışma ve paylaşma ruhunun ön plana çıktığı Muharrem ayının barış ve hoşgörü getirmesini diliyorum. Etkinliğe destek veren 7'den 70'e gönüllülerimize, esnaflarımıza, mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

35 yıldır Yıldıztabya Mahallesi'nde ikamet eden ve etkinlik fikrini ortaya atan Aydın Dalman ise sosyal medyada düşüncesini paylaştıktan sonra mahalle sakinlerinden olumlu tepki aldığını ve hızlıca organize olduklarını anlatarak, bu dönemde dayanışma ve paylaşma duygusuna her şeyden çok ihtiyaç olduğunu belirtti. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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Gaziosmanpaşa'da mahalle sakinlerince hazırlanan 2 bin 500 kişilik aşure vatandaşlara dağıtıldı - Haberler
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