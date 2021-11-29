SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik direği devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Valilik ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli lodos, sabah saatlerin itibaren etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik direği devrildi. Bu sırada yoldan geçen kamyon elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.