SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler
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SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, kuvvetli lodos etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik direği devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Valilik ve AKOM, İstanbul için kuvvetli lodos uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli lodos, sabah saatlerin itibaren etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de kuvvetli rüzgardan dolayı elektrik direği devrildi. Bu sırada yoldan geçen kamyon elektrik direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

SULTANGAZİ'DE LODOS ELEKTRİK DİREĞİNİ DEVİRDİ... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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