GAZİOSMANPAŞA'DA KURŞUN YAĞDIRDIĞI KİŞİYE ŞANS ESERİ İSABET ETTİREMEDİ - Haberler
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GAZİOSMANPAŞA'DA KURŞUN YAĞDIRDIĞI KİŞİYE ŞANS ESERİ İSABET ETTİREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye kurşun yağdırarak, şans eseri isabet ettiremeyen şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa'da tartıştığı kişiye kurşun yağdırarak, şans eseri isabet ettiremeyen şüpheli, kaçtıktan bir süre sonra gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Muhammed Rıdvan Y., sokak ortasında bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Muhammed Rıdvan Y., ruhsatsız silahla tartıştığı kişiye doğru kurşun yağdırdı. Şans eseri kurşunların isabet etmediği kişi, olaydan yara almadan kurtuldu. Silahını, kaçarken bir sokağa atan Muhammed Rıdvan Y., polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA KURŞUN YAĞDIRDIĞI KİŞİYE ŞANS ESERİ İSABET ETTİREMEDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA KURŞUN YAĞDIRDIĞI KİŞİYE ŞANS ESERİ İSABET ETTİREMEDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA KURŞUN YAĞDIRDIĞI KİŞİYE ŞANS ESERİ İSABET ETTİREMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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