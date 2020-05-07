Gaziosmanpaşa'da kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

Gaziosmanpaşa'da kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor Gaziosmanpaşa Belediyesi 11 Mayıs Pazartesi günü açılışa hazırlanan kuaförlere yönelik dezenfekte çalışması yaptı, dükkan sahiplerine ise siperlik ve maske dağıttı.

Gaziosmanpaşa'da kuaförler 11 Mayıs'a hazırlanıyor

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi 11 Mayıs Pazartesi günü açılışa hazırlanan kuaförlere yönelik dezenfekte çalışması yaptı, dükkan sahiplerine ise siperlik ve maske dağıttı.

Yeni tip korona virüs(covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de randevulu sistemde ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak hizmet verecek olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı. Bu kapsamda ilçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonları özenle ilaçlanarak, steril hale getiriliyor. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra sağlık açısından berber ve kuaförlere Gaziosmanpaşa Belediyesinin ürettiği yüz koruma siperliği ve maske hediye edildi.

Dükkanı dezenfekte edilen Adil Akman: "Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne, Hasan Tahsin Başkanıma çok teşekkür ederim hijyen için ilaçlandı. Pazartesi inşallah hayırlısıyla Bismillah deyip dükkanımızı açacağız. Kendisine teşekkür ederiz. Tek tek müşteri alacağız randevu sisteminde, iki kişi çalışıyoruz. 3 koltuğumuz var 1 koltuğumuz iptal. Tek tek her saat başı bir müşteri. Hijyen kurallarına göre tıraşımızı yapacağız göndereceğiz, bekletmeyeceğiz kimseyi" dedi.

"Temizliklerimizi de yaptık hazırız"

Dükkanı dezenfekte edilen bir diğer esnaf Nilgün Berktuna " Her şey tek kullanımlık. Kesinlikle maskelerimiz, eldivenlerimiz, tek müşteri alacağız alanımız küçük olduğu için, 2 katlıyız. Alt kata ve üst kata birer tane randevu ile çalışıyoruz. En güzeli de hem bizim hem müşterilerimizin sağlığı açısından randevu sistemiyle çalışıyoruz. Çay kahve içimi kesinlikle yok işyerimizde. Belediyemize de teşekkür ediyoruz bunun için ilaçlama işlerimizi de yaptık, temizliklerimizi de yaptık hazırız" diye konuştu.

Kaynak: İHA