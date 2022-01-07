Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan cip, 4 araca çarptı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durabildi.
GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durabildi.
Karadeniz Mahallesi 1168 Sokak'ta seyir halindeki cipin sürücüsü Şaban K., henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan cip, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.
Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlardan biri çarpmanın etkisiyle hareket ederek kaldırımdaki telefon trafosunu devirdi.
Kaza nedeniyle zarar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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