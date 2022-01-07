Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan cip, 4 araca çarptı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan cip, 4 araca çarptı

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan cip, 4 araca çarptı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durabildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki 4 araca çarptıktan sonra durabildi.

Karadeniz Mahallesi 1168 Sokak'ta seyir halindeki cipin sürücüsü Şaban K., henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, park halindeki 4 araca çarparak durabildi.

Yaralı ve can kaybının yaşanmadığı kazada, araçlardan biri çarpmanın etkisiyle hareket ederek kaldırımdaki telefon trafosunu devirdi.

Kaza nedeniyle zarar gören araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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