Gaziosmanpaşa'da kocası tarafından rehin alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da dini nikahlı eşi tarafından silahla rehin alınıp İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından ( Kades ) yardım isteyince özel hareket ekiplerinin operasyonuyla kurtarılan kadın, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Dehşet evini Dha görüntüledi.

Gaziosmanpaşa'da dün sabah saatlerinde Yıldıztabya Mahallesi'nde İsmail G., dini nikahlı eşi Ayşegül G.'nin kaldığı eve gelip zorla içeriye girdi. Eşinin saldırısına uğrayarak rehin alınan Ayşegül G., telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığının Kadın Destek Uygulamasından (KADES) polis ekiplerine acil yardım çağrısında bulundu. KADES uygulamasındaki çağrıyı alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelip güvenlik önlemi aldı. Özel hareket polis ekipleri de olayın yaşandığı eve operasyon düzenledi. İsmail G. vurularak etkisiz hale getirildikten sonra Ayşegül G. kurtarıldı.

4 ÇOCUK ANNESİ AYŞEGÜL G. YAŞADIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI.

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