Gaziosmanpaşa'da kayınbirader tartıştığı eniştesini öldürdü
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Gaziosmanpaşa'da kayınbirader tartıştığı eniştesini öldürdü

Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader, polis ekiplerince gözaltına alındı.

29.11.2019 21:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:30
Gaziosmanpaşa'da kayınbirader tartıştığı eniştesini öldürdü

'da sokak ortasında tartıştığı eniştesini tabancayla vurarak öldüren kayınbirader, ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Salihpaşa Caddesi'nde Ziyaettin Yavuz, eniştesi Bayram Özmen'e tabancayla ateş açtı.

Hastaneye kaldırılan Özmen kurtarılamadı, şüpheli Yavuz ise gözaltına alındı.

Yavuz, emniyette verdiği ifadesinde, aile içinde sorunlar yaşadıklarını, eşinin intihar ettiğini söyledi. Bir süre kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra buluştuğu eniştesi ile tartıştıklarını ve ateş ettiğini anlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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