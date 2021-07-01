Son dakika haberleri: Gaziosmanpaşa'da kapkaç anları kamerada

Son dakika gündem haberi... Ersan SAN / Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde sokakta yürüyen Büşra Nur Çayır isimli kadının, yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çantası çalındı.

Ersan SAN/ Gaziosmanpaşa'da akşam saatlerinde sokakta yürüyen Büşra Nur Çayır isimli kadının, yabancı uyruklu bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çantası çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi kıyafetinden tespit etti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçen günlerde Büşra Nur Çayır, evine doğru yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan Afganistan uyruklu Sultan isimli şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Kadın kısa süre çantayı vermemek için dirense de başarılı olamadı. Çantayı alan kapkaççı koşarak uzaklaşırken, Büşra Nur Cayır da polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için sokak çevresinde çalışma başlatan Emniyet ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını da inceledi. Ekipler, olay yerinin yakınlarında bulunan bir sokakta şüpheliyi giydiği kıyafetten tanıyarak durdurmak istedi. Polislerden kaçmaya çalışan şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

EMNİYETTE TEŞHİS ETTİ

Emniyete götürülen Afganistan uyruklu şüpheli, Büşra Nur Çayır tarafından teşhis edildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı