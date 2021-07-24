GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON YOLCU İNDİREN MİNİBÜSE ÇARPTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON YOLCU İNDİREN MİNİBÜSE ÇARPTI

GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON YOLCU İNDİREN MİNİBÜSE ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera: Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN/ , GAZİOSMANPAŞA'DA kamyonun yolcu indiren minibüse arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kamera: Emin YEŞİL-Ahmet YEŞİLMEN/ , GAZİOSMANPAŞA'DA kamyonun yolcu indiren minibüse arkadan çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. Minibüste sıkışan iki yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saat 20.00'da Hekimsuyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hekimsuyu Caddesi'nden Sultangazi istikametine giden İsmail Nayir'in kullandığı 34 M 2931 plakalı minibüs sürücüsü yolcularını indirmek için GOP Spor Tesisleri durağında durdurdu. Bu sırada arkasından gelen Ahmet Yurci idaresindeki 34 PEB 66 kamyon duramayarak minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileri savrulan minibüs refüje çıkarak durabildi. Minibüsünün içerisinde bulunan 2 yolcu araç içinde sıkışırken, kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkışan yolcular kurtarırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek isteyen ailenin aracı menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek isteyen ailenin aracı menfeze yuvarlandı: 2 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım
Spor Can Bartu Mehmet Topal Sergen Yalçın Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON YOLCU İNDİREN MİNİBÜSE ÇARPTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 21:55:47. #1.15#

title