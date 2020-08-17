GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON DEVRİLDİ
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GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON DEVRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON DEVRİLDİ Gaziosmanpaşa'da park halindeki talaş yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle caddeden kayarak bir apartmanın bahçesine devrildi.

GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON DEVRİLDİ
17.08.2020 03:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 03:35

GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON DEVRİLDİ
Gaziosmanpaşa'da park halindeki talaş yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle caddeden kayarak bir apartmanın bahçesine devrildi.
Kaza, Karadeniz Mahallesi General Aydoğan Caddesi'nde 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan yaklaşık 10 ton talaş yüklü 34 DBS plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Caddeden aşağı doğru hızla inen kamyon kaldırımda bulunan ağaçları kırarak bir apartmanın bahçesine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ölen veya yaralananın olmadığı kazada kamyonda hasar oluştu. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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