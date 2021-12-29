Son dakika: Gaziosmanpaşa'da kahvehanede arkadaşını öldüren sanığa müebbet

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019'da kahvehanede tartıştığı arkadaşı Necat Akbal'ı öldüren, Bahattin Erdoğan'ı ise ağır yaralayan tutuklu sanık Tuncay Özke'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme Özke'nin cezasında indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezasına hükmetti.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 13 Haziran 2019 tarihinde meydana gelen olayda çocukluk arkadaşı olan Necat Akbal, Bahattin Erdoğan ile Tuncay Özke, kahvehanede oturdukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Özke, evine giderek aldığı silahla Akbal'a ateş ederek öldürdü. Erdoğan ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Özke polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

"İSTEYEREK YAPMADIM"

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 21 YIL HAPİS CEZASI

"BENİM KARDEŞİMİ ÖLDÜREN ÖMÜR BOYU MÜEBBET ALDI"

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonu önünde mutluluk gözyaşları döken maktulün ablası Melahat Akbal, "Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. Benim kardeşimi öldüren ömür boyu müebbet aldı. Hiç cezası kesilmeden ömür boyu yatacak, indirimsiz ceza. Benim kardeşim suçsuzdu. Şimdi mezarına gidiyorum 'gözün aydın' demeye. Kardeşim hakkını bırakmıyorum ben senin. Beni kardeşsiz bıraktı, kendi de çürüyecek içeride" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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