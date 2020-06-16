Gaziosmanpaşa'da kadının minibüsten düştüğü anlar kamerada Gaziosmanpaşa'da yolcu indirmek için duran bir minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın yere düştü.

Gaziosmanpaşa'da yolcu indirmek için duran bir minibüs aniden hareket edince inmeye çalışan kadın yere düştü. Adımını attığı anda kendini yerde bulan kadın neye uğradığını şaşırdı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre - Otogar hattında çalışan 34 M 1911 plakalı minibüs durağa yanaşıp yolcuları indirmeye başladı. Ancak bir kadın henüz inmeye çalışırken minibüs hareket etti. Minibüsün hareket etmesiyle bir anda kendini yerde bulan kadın şok geçirdi. Çevredekiler hemen yardıma koştu. Kadını düştüğü yerden kaldıran vatandaşlar sürücüye tepki gösterdi ancak sürücü minibüsten inmeden yoluna devam etti.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA, SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kadının minibüsten düştüğü anlar bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüsün durağa yanaştığı ve üç kişi indikten sonra hareket ettiği görülüyor. Minibüsün hareket ettiği anda inmeye çalışan bir kadının yere düştüğü görülüyor. Olayı görenlerin hemen yardıma koştuğu da kameraya yansıyor. Ayrıca, bir vatandaş da kadın düştükten hemen sonra yaşananları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde vatandaşların yere düşen kadını kaldırdığı ve kolonya ikram ettiği görülüyor. Düştüğü yerden kaldırılan kadın bir müddet sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Kaynak: DHA