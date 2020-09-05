GAZİOSMANPAŞA'DA KADIN CİNAYETİ (1)
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GAZİOSMANPAŞA'DA KADIN CİNAYETİ (1)

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü.

GAZİOSMANPAŞA'DA KADIN CİNAYETİ (1)
05.09.2020 14:24 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:29

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde Azeri uyruklu Vüsal Oruçov dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Sevilay Kaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kesen Oruçov daha sonra olay yerinden kaçtı. Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

--------------Olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girmesi-Polisler-Mahalleli-Ambulansın görüntüsü

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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