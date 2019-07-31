GAZİOSMANPAŞA'DA KAÇAK VE SAĞLIKSIZ NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Gaziosmanpaşa'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Vatandaşlardan gelen kötü koku ihbarını değerlendiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütünü üreten imalathaneye baskın yaptı. Baskında 1'i Suriye uyruklu 2'si Türk vatandaşı 3 kişiyi gözaltına aldı.

3 TON SAĞLIKSIZ MALZEME

Depoda yapılan aramada, yaklaşık 3 ton civarında olan 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda nargile tütününe ve nargile malzemesine en konuldu. Malzemelerin yeni hazırlandığı ve dağıtıma çıkmak üzere olduğu anlaşılırken, şüphelilerin olası bir polis baskını durumunda kaçmak için duvarda delik açtıkları görüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: DHA