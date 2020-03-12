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Gaziosmanpaşa, Güncel

Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı Okuma Yarışması duygu dolu anlara sahne oldu

Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı münasebetiyle 'İstiklal Marşı Okuma Yarışması' düzenlendi.

12.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:32
Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı Okuma Yarışması duygu dolu anlara sahne oldu

Gaziosmanpaşa'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı münasebetiyle 'İstiklal Marşı Okuma Yarışması' düzenlendi. Yarışmada milli marşımızı okuyan miniklerin heyecanı yüzlerine yansırken duygu dolu anlar yaşandı. Her sene geleneksel olarak düzenlenen yarışma bu sene de duygu dolu anlara sahne oldu.


Gaziosmanpaşa'da bulunan okullarda okuyan 35 ortaokul öğrencisinin katıldığı yarışmada minikler, birbirinden güzel yorumlarıyla İstiklal Marşı'nı okudu. Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen yarışma öncesi bir de Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı 'Mehmet Akif'in Çizgisi' isimli karikatür sergisi açılışı gerçekleştirildi.


İstiklal Marşı'nın duygusunu ve anlamının daha iyi anlaşılması için yapılan yarışma öncesi Beren Kaya isimli öğrenci milli marşı işaret diliyle okudu. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Gaziosmanpaşalı mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu başkanları, ilçe protokolü, Gaziosmanpaşalı minikler ve aileleri katıldı. Program sonunda katılımcıların hepsine saat hediye edildi.


Yarışmanın birincisi Özel Şefkat Gaziosmanpaşa Eğitim Kurumları'nda okuyan Elif Şifa Aksoy olurken, ikinci Gazikent Ortaokulu'ndan Hanife Gözde Polat, üçüncü ise Baybaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'ndan Özge Kaptan oldu. Gösterdikleri başarı sebebiyle birinci Elif Şifa Aksoy'a bisiklet, ikinci Hanife Gözde Polat'a tablet, üçüncü Özge Kaptan'a kulaklık hediye edildi.


Birinci olmak çok güzel bir duygu


Daha önce sahne tecrübesi olmasına rağmen heyecanlandığını dile getiren birinci Elif Şifa Aksoy, "Çok mutlu oldum. Birinci olmak çok güzel bir duygu. Daha önce sınıfta okudum. Bugün okuldaki İstiklal Marşı'nı anma programında on kıt'asını okudum. Evde de çalıştım. Aslında ben sahneyi ana sınıfından beri çok tecrübe etmiştim. Ama yine de heyecanlandım. Bir de bu bir yarışma. O yüzden duygular daha da farklı oluyor " diye konuştu.


Sınıfta arkadaşlarımla oyun oynamak yerine çalışıyordum


Yarışmaya hazırlanırken çok çalıştığını söyleyen ikinci Hanife Gözde Polat, "Çok güzeldi. Ben bu kadar büyük bir başarı beklemiyordum aslında. İlk üçe giremem zannediyordum. Çok çalışmıştım. Birden Gazikent Ortaokulu deyince de çok sevindim. Çok mutluyum. Evde çok fazla okudum. Annem artık kızıyordu. Sınıfta arkadaşlarımla oyun oynamak yerine çalışıyordum. Bu şekilde hazırlanmalar sayesinde kazandım. Çok heyecanlandım " dedi.


Mehmet Akif Ersoy'u gururlandırdığım için çok mutlu oldum


Kıta mısralarını okurken hüzünlendiğini ifade eden üçüncü Özge Kaptan, "Yarışmaya katılmak benim için çok büyük bir şeydi. Sonuçta İstiklal Marşı. Mehmet Akif Ersoy yazarımızın yazdığı bir şiir. Ben bunu orada gururlandırmak istedim. Üçüncü oldum. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Heyecanlandım. Mehmet Akif Ersoy'u gururlandırdığım için çok mutlu oldum. Kıt'a mısralarında biraz hüzünlendim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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