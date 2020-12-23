- Gaziosmanpaşa'da işletmelerde yağ denetimi

- Gaziosmanpaşa'da işletmelerde yağ denetimi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan işletmelerde kızartmalarda kullanılan yağlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi dönemimde hem halk sağlığını korumak hem de geri dönüşüm katkı sunmak amacıyla işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında işletmelerde kullanılan kızartma yağların kalitesi ve sağlığa uygun olup olmadığı ölçüm cihazları ile ölçüldü. Ölçüm cihazı yağa konulduğunda yeşil ışık yandığında yağ kullanılabilir durumunda, ama cihaz sarı ışık yandığında ise yağın geri dönüştürülüp yeni yağla değiştirilmesi gerekiyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi sıfır atık şefi Rahmetullah Sevinçer, "Pandemi döneminde yağları daha çok sık denetliyoruz. Çünkü insan sağlığını ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen atık türü olduğundan bu tür işletmelere gelip burada yağ ölçümlerini yapıyoruz. Yağların geri dönüşüme götürülüp götürülmediğine kontrol ediyoruz. Elimizde cihazlar bulunmakta bu cihazlarla birlikte gelip işletmelere kontrollerimizi yapmaktayız. Eğer işletmeler kurallara uymazsa gerekli para cezaları uygulanır. Bu cezalar 48 bin lira başlayıp 96 bin lira üzerine kadar çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA