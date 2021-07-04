Gaziosmanpaşa'da iş adamının 800 bin lirasını alan gaspçılar tutuklandı

Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibi B.T.'nin (42), beyaz araçla gelen maskeli iki şüpheli tarafından yolu kesilip içinde yüklü miktarda nakit ve çek bulunan çantası gasp edildi.

Gaziosmanpaşa'da tekstil firması sahibi B.T.'nin (42), beyaz araçla gelen maskeli iki şüpheli tarafından yolu kesilip içinde yüklü miktarda nakit ve çek bulunan çantası gasp edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Olay Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde 4 Haziran'da yaşandı. B.T. otomobilinden indiği esnada yanına beyaz bir araç yanaştı. Aracın içinden çıkan maskeli 2 kişi B.T.'yi darp edip silahla bacağından yaraladı. 2 şüpheli, içinde 522 bin TL, 10 bin 200 dolar ve 200 bin lira değerinde çek bulunan çantayı da alarak olay yerinden kaçtı.

Konu ile ilgili yapılan çalışmaların devamında ekipler şüphelilerin kullandığı aracın kiralanmış olduğunu, orijinal plakayı çıkararak yerine sahte plaka taktıklarını belirledi. Aracı kiraladığı belirlenen 12 suç kaydı bulunan Serhat K. (19) ve beraberinde bulunan 12 suç kayıtlı Okay C. (20) ve suç kaydı bulunmayan Barış Y. (20) 16 Haziran günü yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 19 Haziran'da ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı