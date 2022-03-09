GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

GAZİOSMANPAŞA'da, inşaatta hafriyat kamyonu devrildi.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - GAZİOSMANPAŞA'da, inşaatta hafriyat kamyonu devrildi. Kamyon şoförü yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Şantiyede hafriyat kamyonu devrildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonun içinde sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

GAZİOSMANPAŞA'DA İNŞAATTA HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title