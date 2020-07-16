Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yan binanın duvarı yıkıldı
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Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yan binanın duvarı yıkıldı

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında yan binanın duvarı yıkıldı
16.07.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:32

Gaziosmanpaşa'da bir inşaatın temeline beton dökümü sırasında yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi 1140. Sokak'ta bir inşaatın temeline mikser ile beton döküldüğü sırada, dökülen betonun ağırlığına dayanamayan yan binanın bodrum katındaki dairenin duvarı çöktü.

Ev sakinleri, gürültülü bir şekilde duvarın yıkıldığını görünce panik halde kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, dairede inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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