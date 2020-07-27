GAZİOSMANPAŞA'DA İKİ ARACI KUNDAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA GAZİOSMANPAŞA'da iki aracı yakan şüpheli yakalandı.

GAZİOSMANPAŞA'da iki aracı yakan şüpheli yakalandı.

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta gece saatlerinde park halindeki iki araç yakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeyen polis, şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışma sonucu Yunu C. (24) gözaltına alındı.Yunus C. çıkarıldığı mahkemece "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA