Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 615 Sokak'ta, boşanma meselesi sebebiyle iki aile arasında tartışma çıktı. Taraflardan birinin çiftin boşanmasına karşı çıktığı, diğerini ise çiftin ayrılmasını istediği öğrenildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirinin otomobillerinin camlarını kırdı. Kavgaya karışan S.Ç. isimli kişinin elindeki silahla etrafa ateş etmesiyle damadın babası ve sokakta bulunan bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastanenin acil servis bölümünde tedbir amaçlı polis zırhlı araçları ve çevik kuvvet ekipleri hazır bekletildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA