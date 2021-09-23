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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel

- Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı Gaziosmanpaşa İETT otobüsü arızalandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - - Gaziosmanpaşa'da İett otobüsü arıza yaptı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa İETT otobüsü arızalandı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti

Gaziosmanpaşa Meydanda seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT otobüsü arıza yaptı. Yol kenarına çekilen otobüse yol yardım ekipleri arızanın giderilmesi için yardım etti. Bölgede de trafik yoğunluğu oluştu.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı
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Haber: Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü arıza yaptı - Haberler
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