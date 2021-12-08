Gaziosmanpaşa'da husumetlisine benzettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da husumetlisine benzettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Gaziosmanpaşa'da husumetlisine benzettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da husumetlisine benzettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da husumetlisine benzettiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl Mahallesi'nde 21 yaşındaki Y.E.D.'nin 5 Aralık Pazar günü otomobilinde bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğraması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma kapsamında, çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipleri, şüphelinin 18 yaşından küçük E.S. olduğunu belirledi.

Şüphelinin kaldığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, E.S. ile birlikte olayla bağlantılı olduğu belirtilen ve 5'i 18 yaşından küçük 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada olayda kullanılan silah da ele geçirildi.

Olayla ilgili yapılan araştırmada, şüpheli E.S.'nin, Selçuk B. isimli başka bir şahısla husumetli olduğu ve onu silahla öldürmeyi amaçladığı, otomobillerinin benzerliği nedeniyle maktul Y.E.D.'yi Selçuk B. zannederek silahla öldürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor

Bu arada çevredeki güvenlik kamera kayıtlarında, maktul Y.E.D.'nin kullandığı aracın, saldırıdan sonra park halindeki bir otomobile çarparak durması ve şüpheli E.S.'nin olay yerinden kaçmasına ait anlar yer alıyor.

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AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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