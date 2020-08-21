GAZİOSMANPAŞA'DA HASTANE TAVAN ÇÖKTÜ: 3 YARALI (3) GAZİOSMANPAŞA'da bulunun özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bulunun özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı'nda bulunan Özel İstanbul Şafak Hastanesinde yaşandı. Acil servisin tavanı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu tavanın üstündeki su deposu da düştü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu enkaz altından çıkarılan 2'si hastane çalışanı 3 yaralı, sağlık ekiplerince tedavi için başka hastaneye kaldırıldı.Olay yerine Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu da gelerek incelemelerde bulundu. Hatipoğlu, "Acil servisinde tavan arasında bulunan su deposunun bulunduğu alanın çökmesiyle bir kaza yaşandı. Kazada 2 çalışan ve bir vatandaşımız hafif yaralandı. İtfaiye ve diğer ekiplerimizin müdahalesiyle içerideki suyun tahliyesi gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA